GUARAPARI | Começou, nesta sexta (07), a convocação dos Auxiliares de Serviços Escolares

today7 de fevereiro de 2025 remove_red_eye41

Nesta sexta-feira, 07, a Secretaria Municipal de Educação de Guarapari iniciou a convocação dos profissionais que farão o auxílio de alunos da educação especial em sala de aula.

200 profissionais foram chamados e há previsão de novas chamadas, de acordo com a demanda da rede de ensino. “Estes profissionais estarão ao lado dos alunos que precisam de cuidado e atenção individual. Auxiliando nossos alunos na hora da alimentação e nas mais diversas atividades que sejam necessárias para o pleno desenvolvimento dos nossos alunos”, afirmou a subsecretária de Educação Especial, Lidiane Alves Teixeira Lovati.

Para fortalecer o atendimento a alunos com necessidades especiais a Prefeitura de Guarapari criou a Subsecretaria de Educação Especial. O que antes era um setor dentro da educação municipal, agora contará com maior atenção e investimentos para garantir o melhor acompanhamento aos estudantes. Já neste novo formato da gestão, 300 professores que participaram do processo seletivo já foram convocados e estão aptos a iniciar as atividades.

O objetivo é oferecer suporte especializado aos estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e alta habilidade/superdotação. “Hoje o professor regente da sala está preparado para ter uma visão mais cuidadosa e inclusiva para o aluno especial. E este aluno também contará com a presença do professor da educação especial na rotina escolar em atividades específicas para ele”, ressaltou a subsecretária.

Além da educação regular, estes alunos terão, no mínimo, duas horas de aulas com professores especializados em Educação Especial. Aqueles que necessitarem de apoio adicional, com laudo comprovado, terão acompanhamento de um Auxiliar de Serviços Escolares (ASE), garantindo um atendimento mais individualizado. “Nesta gestão o aluno é nossa prioridade. Cada um terá o cuidado especializado que é necessário. Eu já analisei cada documentação, cada laudo para que essa atenção chegue ao aluno conforme sua necessidade”, afirmou Lidiane.

Um outro ponto de apoio para a educação especial é o NAEE (Núcleo de Atendimento Educacional Especializado), que proporciona atendimento especializado a alunos com deficiência auditiva, visual e superdotação. O Núcleo já desenvolve atividades como a alfabetização em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e oferece atendimento domiciliar para alunos com limitações motoras que não podem frequentar a escola.