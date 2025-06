GUARAPARI: confira a programação do “Vem Forrozear” que acontece de 19 a 22 de junho

A festa já vai começar! De 19 a 22 de junho, Guarapari recebe o primeiro festival de forró da cidade: o “Vem Forrozear”, uma celebração animada da cultura nordestina que promete aquecer o inverno capixaba com muita música, dança, comidas típicas e tradição. O evento será realizado em dois polos — Praia do Morro e Santa Mônica — com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Prepare o look junino, o par pra dançar e o coração pra arrastar o pé: o forró pé de serra vai embalar o fim de semana com apresentações de trios, bandas e artistas locais. O clima típico das festas de São João estará presente com festival de quadrilhas, barraquinhas com delícias juninas, feira de artesanato e uma ambientação especial que transforma Guarapari num verdadeiro arraiá à beira-mar.

“O ‘Vem Forrozear’ é mais do que um evento: é uma celebração da alegria e da identidade do nosso povo. Queremos oferecer uma festa bonita, acolhedora, que envolva a comunidade e fortaleça o turismo. Eventos como esse movimentam a economia, geram oportunidades e promovem integração social. Queremos que Guarapari também seja referência cultural no inverno, com programação de qualidade e planejamento responsável”, destaca o secretário de Turismo, Peterson de Castro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Palco Praia do Morro – Próximo ao Quiosque 20

Quinta-feira (19/06)

18h – Abertura do Festival

18h30 – Adílio Diniz (MPB)

20h30 – Chiquinho Alvez Trio (Forró Pé de Serra)

22h30 – Trio Clandestino (Forró Pé de Serra)

Sexta-feira (20/06)

18h – Abertura

18h30 – Amanda Requião

20h30 – Forró da Lore

22h30 – Baile do Ventura (Especial São João)

Sábado (21/06)

11h30 – Abertura da Feira

12h – Dora Dalvi (MPB)

14h às 18h – Festival de Quadrilhas

18h – Bela Broeto & João Guilherme

20h – Trio Jatobá

22h – Macucos (Reggae)

Domingo (22/06)

11h30 – Abertura da Feira

12h – Zé Olavo (Especial Nordeste)

14h às 18h – Festival de Quadrilhas

18h – Trio Maruí

20h – 1/4 de Coco

Palco Santa Mônica – Ao lado dos quiosques

Sexta-feira (20/06)

20h – Beto & Marcy

21h30 – Anderson & Bruno

Sábado (21/06)

20h – Geider Lima

21h30 – Marcos & Matheus