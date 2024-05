Guarapari: confira programação para receber andarilhos da Caminhada Passos de Anchieta

A prefeitura de Guarapari vai promover dois dias de atrações para receber os participantes da 25ª Caminhada Passos de Anchieta, que acontecerá de 30 de maio a 02 de junho. Confira abaixo o cronograma:

* Sexta-feira (31), em frente ao Bar do Alemão, em Setiba: apresentação musical de Edy do Sax às 13h e apresentação cultural musical com Mestre Domingos e Banda de Congo, às 14h.

* Sábado (01), na Antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Centro: celebração às 10h30, apresentação musical de Edy do Sax às 13h e apresentação cultural com Mestre Domingos e Banda de Congo, às 14h.

Segundo Edgar Behle, secretário municipal de Turismo, o evento recria os 100 quilômetros percorridos pelo Padre Anchieta em suas missões entre Vitória e Anchieta. Guarapari fica no meio do percurso, cidade que abrigou o Santo Padre José de Anchieta.

“A história diz que no alto de uma colina levantou-se um convento para os missionários e uma igreja devotada a Sant´ana, recebendo este lugarejo o nome de Aldeia do Rio Verde ou Aldeia de Santa Maria de Guaraparim. Temos muito orgulho deste feito, desta história construída por este fantástico jesuíta”, concluiu.