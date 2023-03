Guarapari contabiliza cinco agroindústrias credenciadas ao SUSAF

today10 de março de 2023 remove_red_eye55

A prefeitura de Guarapari está celebrando mais uma conquista. Desta vez o Serviço de Inspeção Municipal de Guarapari (S.I.M.) conseguiu colocar a quinta agroindústria (Laticínio Lecampo) no sistema SUSAF/ES.

O SUSAF é um sistema que promove a equivalência entre o Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), juntamente ao Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte – Siapp), Estadual.

Os estabelecimentos, ao obterem a equivalência SUSAF, podem comercializar seus produtos em todos os municípios do Estado.

Além do Laticínio LECAMPO (Iguape), Laticínios PERIM (Várzea Fria) e MARQUES (São João de Jaboti), o Entreposto de ovos caipira ROSSI (Todos os Santos) e a Fábrica de embutidos e defumados RANCHO CAIPIRINHA (Jaboticaba), completam o elenco de estabelecimentos registrados no S.I.M que conquistaram o direito de expandir a comercialização de seus produtos para além dos limites do município de Guarapari.

Para Sérgio Endlich de Freitas, do Rancho Caipirinha, obter a equivalência ao SUSAF foi um grande passo. “A certificação nos permite comercializar os produtos artesanais em todo o Espírito Santo, assim garantindo ao consumidor a segurança alimentar dos produtos fabricados, seguindo uma série de medidas, que juntas, asseguram a qualidade e procedência dos alimentos. O produtor não apenas ganha o direito de comercializar o produto em todo o território estadual, como também demonstra para o mercado que se preocupa com a saúde de seu consumidor e se esforça o quanto for necessário para manter a produção em rigorosos padrões”, afirmou.

“A conquista da equivalência SUSAF pelo Serviço de Inspeção Municipal de Guarapari, demonstra não só a capacidade técnica e operacional de nosso serviço de inspeção, mas também atesta a qualidade de nossas agroindústrias”, disse Arivaldo Ribeiro, coordenador do SIM municipal.