Guarapari divulga Edital de chamamento dos blocos de rua para o Carnaval 2023

27 de janeiro de 2023

A prefeitura de Guarapari publicou na quinta-feira (26), o Edital de Chamamento para credenciamento dos blocos de rua, interessados em desfilar no Carnaval 2023.

A publicação do Edital visa o credenciamento de 10 blocos para se apresentarem no carnaval deste ano, na Av. Joaquim da Silva Lima, no Centro, e na Av. Beira Mar, na Praia do Morro.

Os interessados em participar deverão protocolar o credenciamento, conforme o Edital, junto ao Protocolo Geral da Prefeitura, localizado na Rua Alencar Moraes de Resende, nº 100, Jardim Boa Vista. O período para credenciar é de 26 a 31 de janeiro, das 08h30 às 17h30.

Os desfiles estão previstos para acontecer entre os dias 18 e 21 de fevereiro. O município irá conceder aos blocos classificados, o apoio financeiro exclusivamente para as apresentações artísticas e culturais. O valor repassado a cada Bloco de Rua credenciado, será realizado em uma única parcela, no valor de R$ 9.000,00 a ser pago em fevereiro.

A divulgação do resultado será publicada até o dia 08 de fevereiro de 2023, no Diário Oficial dos Municípios/ES e no site: www.guarapari.es.gov.br, com a abertura do prazo para interposição de recurso.