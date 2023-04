Guarapari divulga Edital para escolha dos membros do Conselho Tutelar

today15 de abril de 2023 remove_red_eye22

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) de Guarapari está com o Edital aberto para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 28 de abril, para quem desejar ocupar uma das 5 vagas na função pública, de membro do Conselho Tutelar do Município.

O mandato terá duração de quatro anos, no período de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2027, com vencimento de R$ 2.520,00.

Os interessados podem se inscrever pessoalmente até dia 28 de abril, das 8:30h às 11h, e das 13h às 16:30h, de segunda a sexta-feira, na Sala dos Conselhos, situada à Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, 1º andar, Muquiçaba.

Mais detalhes sobre as inscrições estão disponíveis em: https://www.guarapari.es.gov.br/documento?tipo=82