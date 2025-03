Capacitação em escuta especializada: Guarapari sai na frente

today13 de março de 2025 remove_red_eye3

Guarapari se destaca como o único município da região metropolitana do Espírito Santo a realizar uma capacitação estruturada sobre a Escuta Especializada, um procedimento essencial para acolher crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

O curso, realizado no auditório do Ministério Público, reuniu cerca de 100 servidores das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, garantindo que os profissionais estejam preparados para identificar e encaminhar corretamente casos de violação de direitos.

A iniciativa, alinhada à Lei da Escuta Protegida, fortalece a rede de proteção do município e reafirma seu compromisso com a infância e a adolescência. A ministrante da capacitação, Luisiana Schaefer, destacou que Guarapari está avançada na implementação dessa política e reforçou a importância da formação contínua dos profissionais que lidam com o atendimento infantil.

“Nesse curso, a prefeitura de Guarapari reuniu profissionais de diferentes secretarias justamente para que estejam preparados diante de uma revelação espontânea de uma criança, de uma suspeita de violência, e possam realizar os encaminhamentos necessários para que elas retomem suas atividades e utilizem todos os equipamentos disponíveis na rede de proteção”, destacou a ministrante da capacitação.

A Secretária Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Tatiana Perim, ressaltou que essa capacitação torna Guarapari referência no estado e contou com o apoio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Ministério Público.

“O momento da escuta ativa é uma oportunidade em que, junto com as secretarias de Saúde, Educação e Assistência, ampliamos a capacitação para cerca de 100 pessoas, permitindo que esses servidores possam replicar o conhecimento para os demais profissionais de suas secretarias”, enfatizou a secretária.

A vice-presidente do CMDCA, Camila Simões, relembrou que a metodologia utilizada foi buscada no Rio Grande do Sul, referência nacional na área, e que a ampliação da capacitação para servidores da Saúde, Educação, Assistência Social e Conselho Tutelar representa um avanço significativo para o município.

“O curso é fundamental, considerando as diversas violações contra crianças e adolescentes. Somos pioneiros no estado e podemos servir de inspiração para outros municípios”, concluiu a vice-presidente do CMDCA.

A promotora de Justiça Valéria Barros destacou a importância de preparar os profissionais para que saibam como acolher essas crianças no momento mais delicado de suas vidas. Segundo ela, a atuação conjunta do Ministério Público com a Prefeitura de Guarapari fortalece a proteção dos direitos da infância e da adolescência na cidade.

“É essencial capacitar a rede para que ela possa acolher essas crianças e entender como deve ser feita essa abordagem, garantindo que todos nós, do município de Guarapari, tenhamos a capacidade e o conhecimento necessários para agir em um momento tão difícil”, ressaltou a promotora.