Guarapari é pioneira no uso de tecnologia sensorial para educação

today16 de junho de 2025 remove_red_eye71

A cidade de Guarapari se destaca como a única do estado a utilizar uma tecnologia inovadora que transforma o aprendizado em uma experiência sensorial e interativa. Trata-se do SARndbox, um recurso educacional baseado em realidade aumentada que oferece uma abordagem ativa e criativa para o ensino de conteúdos complexos, especialmente na geografia.

O projeto SARndbox (Sandbox Augmented Reality) foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O código aberto está disponível e a tecnologia consiste em uma caixa de areia equipada com sensores de profundidade Kinect (de videogame) e um projetor, que em conjunto criam um ambiente interativo onde é possível simular relevo, elevação, linhas de contorno e até fluxo de água em tempo real.

Essa ferramenta permite que os alunos moldem a areia com as mãos, criando representações físicas de terrenos, incluindo elementos como vegetação, florestas, embarcações e outro. O sistema então projeta sobre a superfície um mapa topográfico com cores de elevação e simulação de água, tornando o aprendizado mais concreto, visual e envolvente.

O uso de interfaces digitais não convencionais como o SARndbox oferece aos estudantes oportunidades únicas de construção do conhecimento por meio da exploração sensorial e da autonomia na aprendizagem. “Nosso Núcleo de Tecnologia Educacional é extremamente comprometido e tem levado essa tecnologia até as nossas escolas com uma experiência inovadora para os nossos alunos. Guarapari sai na frente, como o único município com esse material disponível no estado”, reforçou a secretária de Educação, Jaciara Lyrio.

O equipamento foi desenvolvido pela Núcleo de Tecnologia Educacional da Semed e está disponível desde 2023, mas era pouco explorado. Em 2025, foi criado um projeto itinerante que levará o SarndBox em todas as escolas do município. “O objetivo do Núcleo de Tecnologia é trazer ações que deixem o aprendizado mais lúdico e atrativo e como consequência torne o aprendizado mais prazeroso. Nos próximos dias o equipamento ficará na Escola Costa e Silva, depois, a cada 40 dias e pode ser levado para outras escolas do município”, explicou Naiara dos Santos Nobre, Coordenadora Pedagógica no Núcleo de Tecnologia Educacional / SEMED.

Informações complementares

Materiais usados para construção do SardinBox:

– Um computador com pelo menos 4GB de RAM, placa de vídeo dedicada e sistema operacional Linux;

– Um sensor de profundidade Microsoft Kinect;

– Um projetor (datashow);

– Uma caixa de madeira (120cm x 120cm x 30cm);

– Areia branca e fina;

– Mesa de suporte para os equipamentos.

Página oficial dos criadores – https://web.cs.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/

Lista de SARndbox no Brasil:

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Campo Mourão.

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus Ilha Solteira.

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Valparaíso.

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Timóteo.

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Universidade Federal Fluminense (UFF).

Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Tucuruí.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Guarapari – ES.

Museu do Amanhã – Rio de Janeiro (RJ).