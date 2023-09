GUARAPARI | Eleição do Conselho Tutelar acontece no domingo (01), saiba onde votar

today28 de setembro de 2023 remove_red_eye200

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) de Guarapari, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente (CMDCA), realizará no próximo domingo (01), a eleição do Conselho Tutelar, das 8h às 17h, em 5 escolas distintas: EMEF Ana Rocha Lyra, EMEIEF Florisbela Lino Bandeira, EMEIEF Lúcio Rocha de Almeida, EMEF Marinalva Aragão Amorim, EEEM Guarapari (Escola Normal). Qualquer pessoa poderá participar da votação, que irá eleger os novos representantes do Conselho.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, cuja missão institucional consiste em representar a sociedade na defesa dos direitos da população infantojuvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura, à convivência familiar e comunitária.

Para a votação, é necessário apresentar o título de eleitor, acompanhado de qualquer documento oficial com foto.

Confira os nomes e números dos candidatos:

11 Ana Cláudia de Figueiredo

12 Celiene Jesus Alves dos Santos

13 Celimara Gonçalves de Lima

14 Danieli Pereira Simões

15 Débora Wilselene Ferreira

16 Ebenezer Ramalhete Ferreira

17 Gabrielly Ribeiro dos Santos

18 João Victor Ferreira da Silva

19 Lídia Simões Duarte

20 Maykeline do Nascimento Rosind

21 Rozinete dos Santos Silva Carvalho

22 Samara Ribeiro Garcia

23 Samoel Ramalhete Ferreira

24 Tatiana Nascimento

25 Vilma Raimundo de Souza

26 Zoraia de Fátima Medeiros Bram

Escolas para votação

1 – Escola Normal de Guarapari

2 – Escola Lúcio Rocha de Almeida

3 – Escola Ana Rocha Lyra

4 – Escola Marinalva Aragão Amorim

5 – Escola Florisbela Lino Bandeira

Para saber em qual escola você deverá votar, consulte abaixo a relação completa das escolas associadas ao seu local de votação:

1 – Escola Normal de Guarapari ( Confira abaixo a escola onde você já vota)

Rua Joaquim da Silva Lima nº 58, Centro de Guarapari

Escola Normal de Guarapari (Centro)

Primeira Igreja Batista de Guarapari (Centro)

Siribeira Clube (Centro)

Escola Maria Ramalhete Corrêa (Coroado)

Escola Eliziário Lourenço Dias – CAIC (Independência)

Escola Benedita Martins de Souza (Ipiranga)

Escola Lyra Ribeiro dos Santos (Kubitschek)

Escola Otacília Borges Figueiredo (Kubitschek)

Jardim de Infância Acle Zouain (Kubitschek)

Escola Ormi Loureiro Almeida (Lameirão)

Escola Joventina Simões (Olaria)

Escola Rui Barbosa (Olaria)

Escola Zenóbia Leão (Olaria)

2 – Escola Lúcio Rocha de Almeida ( Confira abaixo a escola onde você já vota)

Alameda Piriápolis, nº 46 – Enseada Azul – Nova Guarapari

Escola Adalgiza Fernandes Marvila (Condados)

Escola Manoel Rozindo da Silva (Meaípe)

CEMEI Maria José Loureiro Vicente (Meaípe)

Escola Lúcio Rocha de Almeida (Nova Guarapari)

Escola Emília Ana de Lyrio (Porto Grande)

Escola Municipal Francisco Honorato (Taquara do Reino)

3 – Escola Ana Rocha Lyra ( Confira abaixo a escola onde você já vota)

Rua Lúcio Maia, nº 1, Muquiçaba

Escola Ana Rocha Lyra (Muquiçaba)

Escola Constantino José Vieira (Adalberto Simão Nader)

Centro Comunitário Santa Luzia (Alto Bahia Nova)

Escola Amarelos (Amarelos)

Escola Pedro Antônio Wandekoken (Arraial do Jaboti)

Centro dos Lavradores de Baía Nova (Bahia Nova)

Escola Cleria Belo Lyra (Barro Branco)

Escola Jorge Boueri Sobrinho (Bela Vista)

Escola Boa Esperança (Boa Esperança)

Escola Lourenço Brambati (Buenos Aires)

Escola Nossa Senhora da Penha (Cabeça Quebrada)

Escola de Campo Grande (Campo Grande)

Escola Maria Veloso Calmon (Camurugi)

Escola Iguape (Iguape)

Escola Zuleima Fortes Faria ( Itapebusssu)

Escola Ignez Massad Cola (Itapebussu)

Escola Lúcio Sasso Bandeira (Lagoa Funda)

Colégio Maxime (Muquiçaba)

Escola Angélica Paixão (Muquiçaba)

Escola Cândida Soares Machado (Nossa Senhora da Conceição)

Igreja Católica de Rio Calçado (Rio Calçado)

Escola Rio Claro (Rio Claro)

Escola Maria Lino Ramos (Rio Grande)

Escola Dalzira Meriguette Merizio (Rio Grande)

Escola João Lima da Conceição (Samambaia)

Escola Maria Marta Dalla Huarcaya (São Gabriel)

Escola Singular de São João do Jaboti (São João do Jaboti)

Escola Darcy Ribeiro (São José)

Escola de São Miguel (São Miguel)

Escola Arlindo Gobbi (Todos os Santos)

Escola Dr. Silva Melo – Polivalente (Itapebussu)

4 – Escola Marinalva Aragão Amorim (Confira abaixo a escola onde você já vota)

Rua Girassol nº 1, Santa Mônica

Escola Marinalva Aragão Amorim (Santa Mônica)

Escola Rosa Simões de Almeida (Jabaraí)

Escola Otávio Pinto Ribeiro (Jaboticaba)

Escola Francisco Araújo (Perocão)

Escola Leandro Escobar (Perocão)

Unidade de Saúde Recanto da Sereia (Praia do Sol)

Escola Celita Bastos Garcia (Una)

Escola Eugênio Deoclécio Borges (Una)

Escola João Batista Celestino (Vilage do Sol)

Igreja Católica São Sebastião (Palmeiras)

Igreja Católica de Setiba (Setiba)

Escola Ana Coutinho de Almeida (Andana)

5 – Escola Florisbela Lino Bandeira (Confira abaixo a escola onde você já vota)

Rua Esmeraldo de Oliveira Coutinho, 230 – Jardim Boa Vista

Escola Florisbela Lino Bandeira (Jardim Boa Vista)

Escola Presidente Costa e Silva (Praia do Morro)

Escola Zilnete Pereira Guimarães (Praia do Morro)