GUARAPARI | Escola Manoel Rozindo da Silva, em Meaípe, vai levar serviços para a população nesta quarta (07)

today6 de dezembro de 2022 remove_red_eye90

Os moradores de Meaípe, em Guarapari, vão contar nesta quarta-feira, dia 07, com uma série de atividades e serviços que serão oferecidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM Manoel Rozindo da Silva.

Dentro da programação, que acontecerá das 16:30h às 20h, serão ofertados os seguintes serviços:

– Vacinação contra COVID-19 (60 senhas);

– Teste rápido (sífilis, hepatite e HIV);

– Orientação Nutricional;

– Corte de cabelo masculino;

– Atividades recreativas para crianças entre 6 e 12 anos;

– Atendimento do Procon;

– Orientação jurídica;

– Instrução de higiene oral e teatro;

– Bazar solidário (peças de R$ 10 a R$ 40).

Além das atividades, a escola ainda vai arrecadar mantimentos como produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis, que serão doados para a Igreja Católica Nossa Senhora dos Navegantes de Meaípe e para a Comunidade de Jacarandá, interior do município, cujas famílias foram afetadas pelas fortes chuvas.

A diretora escolar, Joyce Quinteiro, informou que o evento está sendo desenvolvido pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos do turno noturno, sob a coordenação da pedagoga Flávia Nessrala e das professoras Nessânea Aparecida e Maurizete Duarte, com apoio de todos os professores do turno.

Joyce também informou que o objetivo da ação é proporcionar lazer, prestação de serviços e ação social à comunidade de Meaípe, além de despertar a importância da cidadania e da consciência social na comunidade de ensino.

Serviço

Ação social da EEEFM Manoel Rozindo da Silva.

Atividades, serviços e arrecadação de produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.

Data: 07/12/22 (quarta-feira).

Horário: das 16:30h às 20h.

Local: na própria escola, localizada na Avenida Santana, Meaípe, Guarapari.

Ponto de referência: ao lado do Restaurante Cantinho do Curuca.

Contato (27) 9 9289-6709 (escola).