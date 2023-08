Guarapari está entre os três municípios capixabas que mais investem com recursos próprios

Foram divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) dados onde o município de Guarapari está entre os três municípios capixabas que mais investem com recursos próprios.

A análise, que abrangeu os 78 municípios do estado, aponta Guarapari com um índice expressivo de investimentos provenientes de fontes locais, representando 87,2% do total. A cidade figurou ao lado de outros dois municípios no topo da lista dos que mais investiram com recursos próprios, indicando uma gestão financeira sólida e um comprometimento efetivo com o desenvolvimento da região.

O prefeito, Edson Magalhães, atribuiu o sucesso desse resultado à dedicação e ao empenho da administração municipal. “Esse resultado positivo é fruto de uma administração séria e comprometida com a população. O objetivo é fazer gestão, sem comprometer a máquina pública. Guarapari tem realizado investimentos com contratos de custo baixo e ótima qualidade de serviço. Além disso, Guarapari possui servidores competentes e comprometidos com o trabalho, tudo isso influencia no alcance do desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

O estudo do TCES evidencia não apenas a eficiência na utilização de recursos próprios por parte da prefeitura de Guarapari, mas também a capacidade de promover projetos de qualidade, mantendo um equilíbrio financeiro que beneficia diretamente a população.

