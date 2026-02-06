GUARAPARI | Estudante de Direito morre após reagir a assalto na Praia do Riacho

Um jovem de 22 anos morreu após ser vítima de um assalto no calçadão da Praia do Riacho, na noite desta quinta-feira (5). A vítima foi identificada como Fabrício Nogueira Bianchi, estudante do curso de Direito.

De acordo com as informações apuradas, Fabrício estava acompanhado da namorada quando o casal foi abordado por um homem armado com uma faca. Durante a ação criminosa, o jovem reagiu ao assalto e acabou sendo esfaqueado várias vezes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou manobras de reanimação ainda no local, mas Fabrício não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhado ao hospital.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar no bairro Kubitschek. O homem foi identificado como Wesley Santos Liberato, de 30 anos. Segundo a PM, ele possui passagens pela polícia por crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio, e havia deixado o sistema prisional em agosto do ano passado, após cumprir pena.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que três suspeitos, com idades de 42, 30 e 18 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Guarapari.

O jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por receptação e tráfico de drogas. O homem de 42 anos foi autuado por receptação, enquanto o suspeito de 30 anos foi autuado por latrocínio.

Morador de Guarapari, Fabrício cursava Direito e tinha previsão de formatura em 2027. Além dos estudos, ele trabalhava como gerente de uma sorveteria localizada na Praia do Morro. A morte do jovem causou grande comoção entre familiares, amigos e a comunidade local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal, da Polícia Científica, onde passou por exames de necropsia e, posteriormente, foi liberado para os familiares.