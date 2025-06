Guarapari firma parceria para ampliar serviços a pessoas em situação de rua

Na tarde desta quinta-feira, 12 de junho, a Prefeitura de Guarapari assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o objetivo de organizar e qualificar o atendimento às pessoas em situação de rua no município, garantindo mais dignidade, respeito e atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito Rodrigo Borges assinou o acordo junto ao Ministério Público do Espírito Santo, representado pelo promotor de Justiça Dr. Saúl Cláudio Guimarães Maimeri, com a presença de secretários municipais.

A cerimônia foi conduzida pelo juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Guarapari, Dr. Gustavo Marçal da Silva e Silva. Estiveram presentes o procurador-geral do Município, Dr. Thiago Gobbi; a vice-prefeita e secretária de Assistência e Cidadania, Tatiane Perim; a secretária de Saúde, Larissa Santório; a secretária de Educação, Jaciara Lírio; o secretário de Integração da Cidade, Ronaldo Gomes; e o diretor-presidente da CODEG, Ubirajara Ribeiro.

A assinatura do TAC reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas mais humanas, integradas e efetivas — sempre com foco em cuidar das pessoas e promover inclusão social.