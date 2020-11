GUARAPARI | Força Tática do 10º BPM realiza treinamento

Policiais Militares atuantes na Força Tática do 10º batalhão participaram de treinamentos táticos operacionais durante esta semana em Guarapari.



As instruções foram realizadas na sede da Unidade nos dias 10 e 11 de novembro, e faz parte de um ciclo de treinamentos e atualizações acerca dos procedimentos técnicos e operacionais do grupamento especializado.



Na oportunidade foram ministradas instruções sobre Conduta de Patrulha em Áreas de Alto Risco, Choque Ligeiro e Armamento Bélico, em especial, para os policiais militares recém-incorporados ao efetivo da Força Tática.



Segundo o comandante da Força Tática, tenente Rafael, “o objetivo é manter o condicionamento e o preparo para o correto e necessário uso da arma de fogo, aumentar a proficiência policial através do treinamento de tiro e rever procedimentos táticos e de segurança para o uso de armas de fogo, dentre as quais quanto à decisão, verbalização, postura tática, empunhadura, pista e transição de armamento. Nesse sentido, torna-se de suma importância o treinamento inserido como uma constante ao profissional da Força Tática do 10º BPM, finalizou o tenente.”



No fim do mês será realizada ainda a instrução prática com os referidos militares no estande de tiro da Associação da Polícia Federal do Espírito Santo (APOFES), com o objetivo de capacitá-los para atuar com mais segurança e qualidade técnica na Operação Verão do município.