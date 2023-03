GUARAPARI | Homem abandona moto com corpo na garupa, vídeos

Na manhã deste sábado, 25, imagens de câmeras de segurança registraram, no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o momento em que um motociclista abandona um corpo que estava em sua garupa às margens da pista.

Após deixar a moto caída com o corpo, o motociclista atravessa a rua e parece estar falando com um rapaz que está passando na hora. Depois volta correndo na direção contrária e some.

Através de uma denúncia, a Polícia Militar foi informada que um motociclista trafegava com um homem ferido e desacordado na garupa, mas ao chegar no local, os policiais já encontraram a vítima morta.

Nenhum suspeito foi detido até o momento e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari.

Já corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória para ser identificado e apontar a causa da morte.

Com informações da TV Vitória/Record TV