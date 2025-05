Guarapari implementa novo piso salarial do magistério a partir de maio

A Prefeitura de Guarapari anunciou a implementação do novo piso salarial do magistério, seguindo o reajuste nacional para o ano de 2025. A medida beneficia diretamente os profissionais do magistério da rede municipal de ensino.

Com o reajuste, o piso salarial dos professores com jornada de 25 horas semanais passa de R$ 2.863,01 para R$ 3.042,35, em conformidade com a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério. O valor tem como base o novo piso nacional de R$ 4.867,77 para 40 horas semanais, atualizado anualmente com base no Fundeb. O pagamento dos valores retroativos de janeiro a abril, será divulgado em junho, respeitando os critérios de responsabilidade fiscal.

Além do reajuste salarial, a administração municipal também anunciou o aumento de R$ 100 no vale-refeição dos servidores da educação, reforçando o compromisso com a valorização da categoria.

Atualmente, cerca de 3.800 profissionais da educação serão beneficiados com a medida, impactando positivamente o atendimento a mais de 24 mil famílias da comunidade escolar de Guarapari.

Os recursos para o pagamento do novo piso e dos benefícios são provenientes exclusivamente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), garantindo a sustentabilidade financeira da iniciativa sem comprometer o equilíbrio fiscal do município.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, destacou a importância do reajuste como reconhecimento ao trabalho dos educadores. “Valorizar o professor é investir diretamente no futuro das nossas crianças e jovens. Cumprimos a lei, respeitamos os limites fiscais e seguimos avançando na qualidade da nossa educação”, afirmou Jaciara.