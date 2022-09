GUARAPARI | Inscrições abertas para o curso “Camareira: técnicas de limpeza e arrumação”

22 de setembro de 2022

A prefeitura de Guarapari, em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) realiza de 21 a 25 de novembro o curso “Camareira – técnicas de limpeza e arrumação”, do Programa Qualificação para Turismo do ES.

Serão ofertadas 20 vagas, sendo limitada para os primeiros inscritos, com carga horária de 40 horas. É necessário ter 18 anos completos e estar cursando o 5º ano do ensino fundamental.

O curso será ministrado por instrutor do Senac/ES, no Hotel Porto do Sol, na Praia do Morro, no horário das 08h às 17h.



Os interessados devem procurar a Setec, localizada na Avenida Munir Abud, nº 234, bairro Praia do Morro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, até o dia 10 de novembro, para a realização das inscrições.

foto Freepik