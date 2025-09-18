Guarapari investe mais de R$ 6 milhões em medicamentos e insumos

A Prefeitura de Guarapari tem se destacado pelo seu compromisso com a saúde da população: foram investidos até agosto de 2025 um total de R$ 6.384.221,02 em medicamentos e insumos.

Esses recursos são direcionados para garantir um atendimento mais eficiente, rápido e seguro, focando sempre na qualidade dos tratamentos e na cobertura das Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento.

No primeiro quadrimestre de 2025 foram aplicados R$ 2.493.773,62 em medicamentos e R$ 542.628,86 em insumos, totalizando R$ 3.036.402,48.

Já no segundo quadrimestre, os investimentos continuam altos, com R$ 2.028.384,52 em medicamentos e R$ 1.319.434,03 em insumos, somando R$ 3.347.818,54.

Esses investimentos têm gerado resultados expressivos, com índices de cobertura elevados. A Farmácia Básica, responsável pela distribuição de medicamentos essenciais, alcançou um índice de abastecimento de 96,49% de medicamentos.

Já a Atenção Especializada, que atende a UPA 24h, alcançou um índice de cobertura de 94,68%, refletindo o comprometimento com a qualidade do atendimento e a continuidade dos tratamentos.

Comparando com a mesma época de 2024 (janeiro a agosto), quando a Prefeitura de Guarapari destinou R$ 3.317.175,27 para a compra de medicamentos e R$ 1.351.283,73 em insumos (total investido de R$ 4.668.459,00), percebe-se um aumento de 36,75% no mesmo período.

A gestão atual aumentou significativamente o investimento, proporcionando uma melhoria clara na cobertura e no atendimento à saúde da população.

A Secretária de Saúde, Larissa Santório, comentou, “investir em medicamentos e insumos é investir diretamente no bem-estar da população. Esses recursos são fundamentais para garantir que os tratamentos sejam eficazes e seguros. Com esses investimentos estamos proporcionando um atendimento de saúde mais ágil, completo e de qualidade, assegurando a saúde de todos os cidadãos de Guarapari”.

O Prefeito Rodrigo Borges afirmou, “estamos comprometidos com o avanço da saúde em Guarapari. Com o aumento dos investimentos nesse segmento, garantimos que a população receba o atendimento que merece. A nossa prioridade é oferecer saúde de qualidade para todos, com segurança, agilidade e eficácia nos tratamentos. Continuaremos trabalhando para fortalecer ainda mais esse setor essencial para a vida de nossos cidadãos”.