GUARAPARI | IPG inicia Censo Previdenciário de 2023

today31 de agosto de 2023 remove_red_eye159

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari (IPG), em colaboração com a prefeitura, iniciou o recenseamento para atualização de informações destinado aos servidores públicos, titulares de cargo efetivo, em atividade no município. O Censo Previdenciário ocorrerá até 26 de setembro, em duas modalidades distintas.

Os servidores titulares de cargo efetivo, que já participaram do Censo Previdenciário em 2018, poderão realizar o processo de atualização de forma online, usando o link https://agendacenso.com.br/ipg/.

Já os servidores titulares de cargo efetivo, que se uniram à instituição após 2018 e, ainda não tiveram a oportunidade de passar pelo Censo Previdenciário, deverão comparecer pessoalmente. Para este último, será necessário agendar um horário prévio no link https://agendacenso.com.br/ipg/ e em seguida, o servidor deverá comparecer com a documentação solicitada no comprovante de agendamento ao Complexo Esportivo, na Rua Hilda Borges Vieira, n.º 35-215, Muquiçaba, Guarapari.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, no horário das 08h às 17h.

Para Marleno Medeiros, diretor presidente do IPG, o Censo Previdenciário assume um papel fundamental na busca por um sistema previdenciário mais transparente e equitativo.

“O objetivo central é coletar dados cadastrais precisos e atualizados dos servidores públicos efetivos. Esse censo proporciona uma análise mais detalhada de informações cruciais para a concessão de benefícios previdenciários no decorrer dos anos. Com isso, os servidores terão a oportunidade de melhorar a gestão previdenciária e assegurar um futuro mais seguro”, pontuou.