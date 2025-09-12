Guarapari lança primeiro Plano Municipal de Turismo com diretrizes até 2035

today12 de setembro de 2025 remove_red_eye104

A Prefeitura de Guarapari deu um passo histórico para o fortalecimento do setor turístico com o lançamento do primeiro Plano Municipal de Turismo, elaborado em parceria com o Sebrae/ES por meio do programa Fortalece Turismo. O documento define diretrizes estratégicas até 2035, com foco em sustentabilidade, inovação e valorização da identidade local.

O Plano é resultado de um processo participativo, que envolveu empresários, lideranças comunitárias, representantes do poder público e entidades do setor. A iniciativa contemplou encontros de formação, diagnósticos e oficinas, resultando em uma visão coletiva para o futuro do turismo da cidade. Entre os eixos estratégicos estão: a qualificação da oferta turística, com novos roteiros, produtos e incentivo a eventos; o fortalecimento do mercado, com atualização da marca Guarapari e campanhas promocionais; e o avanço da governança, com a consolidação do COMTUR, ampliação do Fundo Municipal de Turismo e criação do Observatório do Turismo.

O secretário de Turismo, Fernando Otávio, destacou que o Plano é “um marco que consolida diretrizes claras para transformar Guarapari em referência de turismo sustentável, competitivo e de qualidade até 2035”.

Já o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, ressaltou o caráter inovador da iniciativa: “Guarapari se coloca na vanguarda ao planejar seu futuro turístico com visão de longo prazo, garantindo oportunidades para os empreendedores e prosperidade para a comunidade”.

O prefeito Rodrigo Borges reforçou o caráter histórico do momento: “Este Plano é mais do que um documento, é um compromisso de transformar nossas riquezas naturais, culturais e gastronômicas em oportunidades de crescimento sustentável e qualidade de vida para todos”.

Eixos estratégicos

O Plano de Turismo de Guarapari reúne ações em três grandes eixos:

1 – Melhoria da Oferta Turística: programas de qualificação profissional, novos roteiros e produtos turísticos, modernização dos meios de hospedagem e incentivo a eventos que movimentem a economia local ao longo do ano.

2 – Fortalecimento do Mercado: atualização da marca do destino, marketing estratégico, calendário anual de eventos turísticos e campanhas promocionais para ampliar a competitividade e reduzir a sazonalidade.

3 – Fortalecimento da Governança: consolidação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), ampliação do Fundo Municipal de Turismo, criação de um Observatório do Turismo e fortalecimento da gestão técnica da Secretaria de Turismo.

Com o Plano Municipal de Turismo, Guarapari estabelece uma rota clara de desenvolvimento até 2035, valorizando sua vocação natural, cultural e gastronômica, e consolidando-se como um destino de referência no Espírito Santo e no Brasil.