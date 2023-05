GUARAPARI | Menina de 8 anos cai de prédio na Praia do Morro e morre

Mais uma tragédia na cidade de Guarapari envolvendo criança. Desta vez foi uma menina de 8 anos que caiu de um prédio na Praia do Morro, próximo ao Morro da Pescaria, por volta das 21 horas deste domingo (30).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegaram no local se depararam com a menina caída próximo à área da piscina e muito ferida. O Samu tentou socorrer a vítima, que não resistiu e morreu.

De acordo com informações da PM, a criança passou pela báscula do banheiro do apartamento, único cômodo que não possuía tela de proteção.

Na manhã desta segunda-feira, 01, o pai, um policial rodoviário federal, foi até o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo da filha.

Mais sobre o caso

Helena Peçanha de Paula, de 8 anos, estava em um prédio que fica de frente para a Praia do Morro, na casa da avó, que mora no oitavo andar, quando subiu em uma cadeira para observar outras crianças brincando em uma área do condomínio.

Os pais, que também estavam no mesmo apartamento, mas em outro cômodo, ficaram desesperados quando viram o corpo da filha no térreo.

O velório acontece na tarde desta segunda (01) na Capela do Aeroporto, em Guarapari, e amanhã (02) o corpo segue para o Cemitério Parque da Paz, Ponta da Fruta, para ser cremado.