GUARAPARI | Motorista que atropelou e matou motociclista na Praia do Morro é preso

today3 de janeiro de 2024 remove_red_eye182

Um grave acidente em Guarapari, na noite da última terça-feira, dia 02 de janeiro, causou a morte do motociclista Artur Máximo da Cruz, de 18 anos, após ser atropelado e arremessado por um veículo conduzido por um rapaz de 23 anos, que não teve o nome divulgado.

A colisão aconteceu no bairro Praia do Morro, por volta das 19h, no cruzamento das avenidas Veneza e Mar do Norte, e uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que a moto foi atingida e também um outro carro Fiat Mobi que estava estacionamento na rua. O impacto foi tão forte que Artur chegou a ser arremessado.

O rapaz do carro e o passageiro foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA – e, de acordo com os policiais, durante o atendimento o motorista confirmou que havia ingerido bebida alcoólica, mas se negou a fazer o teste do etilômetro. Com isso os militares relataram na ocorrência outros sinais de consumo de bebidas, como odor etílico, fala arrastada, sonolência e olhos vermelhos.

No carro ainda havia um copo com bebida alcoólica e garrafas cheias e vazias no porta-malas.

O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio (2x) e embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Artur era esperado para festa com a família

Artur Máximo da Cruz era filho único e trabalhava com a família em uma loja de acessórios de carros.

Ele estava há dois meses morando em seu novo apartamento e estava indo comemorar o aniversário da tia quando aconteceu o acidente.