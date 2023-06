GUARAPARI | Nova farmácia básica passará a funcionar de segunda a sexta, em Bela Vista

A prefeitura de Guarapari colocou em funcionamento mais uma Farmácia Básica, no município. A nova farmácia foi inaugurada no início de maio, na Unidade de Saúde Pedro Machado, no bairro Bela Vista. À princípio, funcionava apenas às terças e sextas, mas, a partir da próxima segunda-feira (05), passará a funcionar de segunda à sexta-feira das 07h às 12h.

De acordo com a coordenadora de Assistência Farmacêutica, Patrícia Marques, a mudança foi necessária, devido ao aumento da dispensação dos medicamentos na unidade. “A Farmácia Básica foi programada visando atender toda a população que reside na região de Bela Vista, São Gabriel, Fátima Cidade Jardim e São José”, disse.

Saiba onde estão localizadas as farmácias básicas e as das estratégias do município, com os dias e horários de funcionamento:

– Farmácia do Centro Municipal: funciona todos os dias da semana, das 7h às 15h, sem fechar para o almoço.

– Unidade de Kubitschek: funciona todos os dias da semana, das 7h às 12h e 13h às 16h.

– UBS Amarelos: funciona uma vez na semana, na sexta-feira das 7h30 às 12h e das 13h às 15h30.

– USF Luiz Buback em Reta Grande: funciona uma vez por semana, na quarta-feira de 7h30 às 12h e das 13h às 15h30.

– Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA): funciona todos os dias da semana, das 7h às 12h e 13h às 16h. Obs: (para pacientes específicos do CTA).

– Unidade de Setiba: segunda, terça e quinta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

– Unidade Pedro Machado em Bela Vista: funcionará todos os dias da semana, de 7h às 12h, a partir do próximo dia 05.

– Alto Custo: segunda a quinta, das 7h às 12h e das 13h às 15h. Na sexta-feira, somente serviço interno, não é realizado atendimento ao público.

– Farmácia na UPA- 24hs, para pacientes atendidos na unidade.