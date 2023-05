GUARAPARI | Obras da Escola Costa e Silva e de Village do Sol estão em fase de conclusão

A prefeitura de Guarapari segue avançando com as obras de conclusão da nova Escola em Village do Sol e do Presidente Costa e Silva, na Praia do Morro.

A Escola em Village do Sol terá 12 salas para atender cerca de 400 alunos, das comunidades do entorno do pedágio na Rodovia do Sol. Uma obra com estruturas adequadas e de qualidade para acolher bem os estudantes e servidores da educação.

De acordo com o secretário de Obras, Emanuel Oliveira, as duas unidades foram projetadas com muito carinho. “Ambas fazem parte do conjunto de obras da gestão municipal para serem entregues neste ano. Sendo que o Costa Silva está mais avançado e deverá ser entregue nos próximos meses”, destacou.

“A Escola Presidente Costa Silva será uma escola completa, bonita e muito funcional, com capacidade de atender até mil alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, e contará com auditório, laboratório de informática, sala de artes, salas temáticas, biblioteca, amplo refeitório, e quadra, estamos bem otimistas”, concluiu a secretária de Educação, Tamili Mardegan.