GUARAPARI | Obras da Escola Costa e Silva estão em fase final

today9 de agosto de 2022 remove_red_eye43

Na manhã desta terça-feira (09), uma equipe da Secretaria de Educação de Guarapari realizou visita técnica às obras da Escola Costa e Silva, no bairro Praia do Morro. No momento, estão sendo realizados os serviços de conclusão da calçada frontal, assentamento de revestimentos de granito e cerâmicos, execução de muro lateral, acabamentos de telhados, instalação de portas, e também serviços de conclusão das etapas de hidráulica e elétrica.

Conforme Tamili Mardegan, secretária de educação, a Escola Costa e Silva vai trazer muitos diferenciais para a Educação. “Será uma escola com 18 salas de aula, com vários ambientes educacionais para projetos, salas de arte, laboratório com acesso a computadores com rede wi-fi e auditório para ajudar no desenvolvimento da aprendizagem”, disse ela.