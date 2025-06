Guarapari pode ter patinetes elétricos como alternativa de mobilidade urbana sustentável

Guarapari está prestes a dar um novo passo rumo à mobilidade urbana sustentável com a chegada dos patinetes elétricos, que serão disponibilizados por uma companhia internacional com sede no Cazaquistão, especializada em soluções de transporte alternativo e ecológico.

A iniciativa, que não gera custos ao município, foi viabilizada por meio de uma parceria entre a empresa, que já opera em outras cidades do país e as Secretarias Municipais de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Desenvolvimento e Captação de Recursos, Meio Ambiente, Segurança, Transporte e Trânsito, Procuradoria Geral e Secretaria da Fazenda.

O serviço é dinâmico, não poluente e acessível, ampliando as possibilidades de deslocamento da população e visitantes. O prefeito Rodrigo Borges destacou a importância da novidade em suas redes sociais e perguntou a população o que acha a instalação desse transporte na cidade.

“Queremos uma Guarapari mais moderna, eficiente e sustentável. Esse tipo de transporte alternativo dialoga com o futuro das cidades e, principalmente, com o nosso compromisso com o meio ambiente e com a qualidade de vida da população.”

Já o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Alexandro da Vitória, ressaltou o papel da iniciativa na integração urbana. “Nos próximos 60 dias nós vamos avaliar toda documentação e estando tudo certo, o município dará o permicionamento a empresa para atuar na cidade. A chegada dos patinetes elétricos representa uma inovação importante para a mobilidade local.”

Como parte do processo de implantação, a empresa deverá criar um CNPJ no município, o que garante que toda a receita gerada pela operação em Guarapari resulte em arrecadação de impostos para a cidade. A expectativa é que os equipamentos comecem a ser instalados após a emissão das licenças e a assinatura do Termo de Compromisso. Os equipamentos estarão em pontos estratégicos definidos pelas secretarias envolvidas, visando garantir segurança, acessibilidade e eficiência no uso.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Captação, Otávio Postay, também destaca a chegada de novas empresas e investimentos no município. “Estamos unindo tecnologia, sustentabilidade e planejamento urbano para melhorar o dia a dia das pessoas em Guarapari. Isso gera mais oportunidades, negócios e investimentos”.