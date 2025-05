GUARAPARI | Prefeito Rodrigo Borges confirma volta da Banda Costa e Silva após sete anos

today29 de maio de 2025 remove_red_eye90

Após sete anos ausente das festividades cívicas da cidade, a Corporação Musical Costa e Silva (COMUCS) está oficialmente de volta aos eventos públicos de Guarapari. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Borges na segunda-feira (26), durante visita à sede da banda, um dos maiores símbolos culturais do município.

Na ocasião, o prefeito também confirmou a retomada do tradicional Desfile Cívico e Escolar, marcado para setembro, em comemoração ao aniversário da cidade. A reunião com o maestro Evângelo Vasconcelos Nascimento e os músicos da corporação marcou o início de um novo ciclo de valorização da cultura local.

“Foi emocionante reencontrar a Corporação Costa e Silva em sua sede, conversando com o maestro Evângelo e com os jovens músicos. Essa banda faz parte da história da nossa cidade, e o retorno dela aos eventos de Guarapari simboliza um novo momento de valorização da cultura, da juventude e do civismo”, destacou Rodrigo Borges.

A expectativa é de que o desfile volte a reunir bandas, estudantes, escolas e representantes da sociedade civil em um grande momento de celebração, pertencimento e identidade. Ainda esta semana, a Secretaria Municipal de Educação iniciará os alinhamentos com as instituições envolvidas na organização do evento.

“Este retorno do Desfile Cívico representa não apenas a retomada de uma tradição, mas também a renovação do compromisso com a educação e com a cultura da nossa cidade. A música, através da Corporação Costa e Silva, será a trilha sonora desse reencontro com a nossa identidade e história”, destaca Evângelo.

Reconhecida por sua trajetória e pela qualidade musical de seus integrantes, a COMUCS terá papel de destaque na nova programação cultural de Guarapari, que está sendo cuidadosamente planejada pela atual gestão. A participação da banda reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento das expressões artísticas e com a valorização da história guarapariense.

Tradição e orgulho de Guarapari

Fundada em 1978, a Corporação Musical Costa e Silva iniciou sua história como fanfarra simples, evoluindo para banda marcial em 1982 e, em 2000, para a categoria banda musical. A COMUCS é marcada por uma trajetória de conquistas e superações. Em 2018, conquistou o 4º lugar no Campeonato Nacional de Fanfarras e Bandas, na categoria Banda Musical de Marcha Sênior, em Recife (PE).

Atualmente sediada no bairro Praia do Morro, a banda atua sob a regência do maestro Evângelo Vasconcelos Nascimento, com apoio do maestro auxiliar Lucas Romualdo Mercadante Zeymer e do instrutor de música Thayner Kesley da Cruz Pinto. Com cerca de 37 integrantes, a COMUCS é referência em formação cidadã e musical, desenvolvendo, por meio da música, valores como disciplina, responsabilidade e valorização da cultura local.

Mantida pela Prefeitura de Guarapari, a corporação é motivo de orgulho para a comunidade e representa a força da educação e da cultura como instrumentos de transformação social.