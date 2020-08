GUARAPARI | Prefeitura amplia horário de atendimento para entrega de atividades aos alunos da EJA

Com o objetivo de evitar a evasão escolar, diante a pandemia de Coronavírus, a Secretaria de Educação (Semed) aumentou o horário de atendimento presencial no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), localizado na entrada do bairro Santa Rosa. O intuito é facilitar o acesso ao material para todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que não possuem acesso à internet.

A partir de agora, a unidade de ensino ficará aberta, todas as segundas, terças e quartas-feiras, em horários diferenciados. Segunda e terça o atendimento será realizado de 9 às 11h30 e de 14 às 16h. Na quarta-feira os alunos podem procurar a escola de 8h30 às 11h30, 14 às 17h30 e no período noturno de 19 às 20h30.

Além disso, o CMEJA realizou uma parceria com a Escola Municipal João Batista Celestino, localizada no bairro Village do Sol, para facilitar a entrega dos matérias aos alunos que moram naquela região.

A escola já funcionava todas as quartas-feiras para a entrega desse material, mas agora foram ampliados os dias e os horários para facilitar esse acesso dos alunos.

Segundo a diretora, Celeste Horst de Abreu, os professores têm se empenhado em contactar os alunos e toda a equipe está de braços abertos para acolhê-los e orientá-los. “Todas as atividades, não presenciais, são computadas como dias letivos e pontuadas. Nesse momento precisamos ter foco e determinação para fazer as atividades, pois todo o momento de aprendizado é único e importante”, finalizou Celeste.