GUARAPARI | Prefeitura oferece exame preventivo de colo de útero nas unidades de saúde

today5 de agosto de 2023 remove_red_eye89

A prefeitura de Guarapari está disponibilizando o exame preventivo de colo de útero para mulheres em idade fértil nas unidades de saúde da cidade. As interessadas podem dirigir-se às unidades da região para obter orientações e agendar o exame. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão operando das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Conhecido tecnicamente como colpocitologia oncótica, esse exame é de extrema importância no diagnóstico de diversas irregularidades nas células do colo do útero. Ele desempenha um papel fundamental ao possibilitar o diagnóstico precoce de lesões cancerígenas, permitindo tratamentos antes mesmo que apresentem sintomas visíveis. Quando identificadas as chamadas lesões precursoras, que antecedem o desenvolvimento da doença, as chances de cura são de 100%.

Além de identificar lesões cancerígenas, o exame também auxilia na detecção de outras questões, como alterações no colo do útero causadas pelo HPV, lesões internas, infecções e inflamações vaginais, bem como doenças sexualmente transmissíveis que podem não apresentar sintomas externos.

A coleta do exame é rápida, indolor e simples, como destaca Suellen Miranda Goltara, subgerente de programas em saúde. “É importante que a paciente não esteja em seu período menstrual durante a realização do procedimento. Mulheres com vida sexual ativa, especialmente aquelas entre 25 e 64 anos, devem realizar regularmente o exame preventivo para garantir a saúde do colo do útero e prevenir possíveis problemas futuros”, conclui.

Para a secretária de saúde Alessandra Albani, essa iniciativa da Administração Municipal demonstra o comprometimento com a saúde da população feminina. “O objetivo é promover o acesso facilitado a exames preventivos cruciais para a prevenção e tratamento de doenças do colo do útero, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida e bem-estar das mulheres do município”, disse.