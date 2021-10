GUARAPARI | Professor de educação física é morto na manhã deste domingo (31)

O professor de educação física, Raul Giovanelli, de 27 anos, foi morto nesta manhã na ciclovia da Praia do Riacho, em Guarapari.

De acordo com as primeiras informações, ele estava de bicicleta na ciclovia, percurso que fazia todos os dias, quando foi abordado por um criminoso que também estava de bicicleta e acabou levando um tiro no peito. O rapaz morreu no acostamento às margens da Rodovia do Sol, na ES 060. E ainda: antes de matar o professor, o ladrão já tinha levado um cordão e uma pulseira de outro homem.

O professor trabalhava em uma academia localizada na Av. Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade, onde ele também morava.

Raul sempre dizia para a mãe que reagiria se ele sofresse alguma tentativa de assalto. Não se sabe se ele reagiu na ocasião.

As duas bicicletas, tanto do rapaz, quanto do criminoso, que não chegou a levar nenhum pertence de Raul, ficaram jogadas na ciclovia.

Se alguém tiver alguma informação sobre o caso, a polícia pede para que entre em contato com o disque denúncia 181, o sigilo será mantido.



