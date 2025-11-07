Guarapari realiza 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado (08)

A Prefeitura de Guarapari, por meio do programa Bem-Estar Animal, realiza neste sábado (08) a 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, das 9h às 13h, na Praça Municipal Maria Nunes Cirino, na Prainha de Muquiçaba.

O evento marca o início de uma nova fase nas ações de proteção e cuidado com os animais no município. A feira tem como objetivo garantir novos lares cheios de amor e carinho para cães e gatos que foram resgatados de situações de abandono.

Todos os animais disponíveis para adoção já estão castrados, vacinados e microchipados, prontos para receber uma nova família com toda segurança e responsabilidade.

De acordo com a equipe do Bem-Estar Animal, a feira é uma oportunidade para unir quem deseja adotar a quem mais precisa de um lar. Além de proporcionar novas histórias de amor, a ação reforça a importância da adoção consciente e do respeito aos animais.

“Essa é a primeira feira que realizamos, e nosso objetivo é transformar a vida desses animais que foram abandonados, garantindo um futuro melhor e cheio de afeto”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Vanessa Secato.

A Prefeitura de Guarapari convida toda a população a participar, conhecer os pets e, quem sabe, encontrar um novo amigo para levar pra casa.