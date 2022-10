GUARAPARI | Ação Outubro Rosa nesta sexta (21), em Muquiçaba

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari (Setac), irá realizar na próxima sexta-feira (21), a Ação Outubro Rosa 2022.

O evento será das 09h às 15h, na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba, com a presença do Ônibus Rosa, do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.

A ação será realizada em parceria com a 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/ES e a Secretaria de Saúde (Semsa).

De acordo com a secretária de assistência, Breila Mardegan, serão ofertados diversos serviços voltados para a saúde da mulher. “Esta ação é uma oportunidade de conscientização sobre os diversos assuntos como a garantia dos direitos da mulher, a prevenção ao câncer de mama, a saúde da mulher e o combate a violência. Além de possibilitar maior acesso da população aos serviços ofertados pelo Município, bem como o acesso aos serviços do Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil”, destacou.

Confira os serviços:

Assessoria jurídica, Cadúnico (30 senhas), CRAS (emissão de 2ª via certidão de nascimento e CPF), Creas, Casa da Mulher (senhas e encaminhamentos para realização de exames), vacinação Covid-19, influenza e poliomielite, testes rápidos, trancista (20 senhas), SEAD (Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar à Pessoa Idosa), vôlei MIG (atividades físicas), saúde do idoso (atividades físicas).