Guarapari recebe equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde

today23 de abril de 2020 remove_red_eye67

A Prefeitura de Guarapari recebeu nesta quarta-feira (22), das mãos do Gerente de Relações Institucionais da Samarco, Rodolpho Samorini, diversos produtos e equipamentos de saúde para auxiliar, principalmente, os profissionais que atuam na linha de frente nas unidades de saúde do município.

“Estamos formalizando a entrega de equipamentos de proteção individual à Prefeitura de Guarapari. A ideia inicial era atender os profissionais de saúde, que são pessoas que estão numa condição mais exposta à COVID-19” comentou Rodolpho.

A parceria entre Samarco e município garantiu o recebimento de equipamentos como máscaras cirúrgicas, toucas, pares de luvas látex, capotes descartáveis, álcool gel 70%, álcool 70% desinfetante, óculos de segurança e termômetros.

“Agradecemos a Samarco pela parceria sempre presente com o nosso município. Esses materiais são de grande importância para que possamos trabalhar de forma assegurada aos profissionais e pacientes de nossa cidade”, agradeceu o prefeito Edson Magalhães.

Além da doação da Samarco, recentemente a prefeitura adquiriu 30 mil máscaras descartáveis, 4 mil caixas de luvas, 4 mil máscaras de proteção, 3 mil aventais descartáveis e 15 mil unidades de álcool em gel 70%.

Samarco disponibiliza kits de saúde para auxiliar municípios no combate ao novo coronavírus

A Samarco está entregando aos municípios kits com produtos e equipamentos de saúde para os municípios vizinhos aos complexos de Germano (MG) e Ubu (ES). A doação, que totaliza R$ 1 milhão, representa o compromisso da empresa em contribuir com as cidades de sua área de atuação no enfrentamento da pandemia.

Os produtos e equipamentos vão auxiliar, principalmente, os profissionais que atuam na linha de frente nas unidades de saúde. Serão destinados cerca de 88 mil máscaras cirúrgicas, 67 mil toucas, 33 mil pares de luvas látex, 4,7 mil capotes descartáveis, 2,5 mil litros de álcool gel 70%, 6,5 mil litros de álcool 70% desinfetante, 288 óculos de segurança e 160 termômetros. Os testes rápidos estarão disponíveis nas próximas semanas.

Os kits de saúde estão em consonância com o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde, que orienta sobre como lidar com a pandemia.