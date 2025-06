Guarapari recebe obras de pavimentação e serviço de teleconsultas em saúde mental

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta quinta-feira (05), o início das obras de pavimentação da Rodovia ES-388 no trecho BR-101 (Amarelos) e a comunidade de Rio Claro, no município de Guarapari. O investimento é de R$ 10 milhões no segmento com pouco mais de sete quilômetros de extensão. Ainda no município, Casagrande acompanhou o início do serviço de teleconsultas em saúde mental na cidade.

“Muita gente sonha há muitos anos com essa estrada pavimentada. Antes de chegar aqui na solenidade, uma amiga me abordou, falando que dava aula na escola na década de 1980 e já sonhava com essa rodovia. Então poder ajudar a realizar esse sonho é motivo de orgulho para seguirmos trabalhando, pisando no acelerador. Essa região é linda e a pavimentação dessa via será importante para a agricultura e para o turismo”, afirmou o governador.

Casagrande também destaca a importância do serviço de teleconsultas em psiquiatria e neurologia (adulto e pediátrica) em Guarapari. “Ainda falando de sonhos, muitos pais buscam uma consulta para o filho com o especialista, por exemplo. O poder público e até a iniciativa privada têm dificuldade em encontrar neuropediatras, pois é uma especialidade com uma demanda muito superior à oferta de profissionais. Com as teleconsultas, as pacientes se consultam com os médicos localizados em qualquer lugar do País e do mundo.”

Durante a agenda, o governador esteve na comunidade de Rio Claro para assinar a Ordem de Serviço da pavimentação do trecho da ES-388. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O prazo de execução é de 240 dias.

“A comunidade de Rio Claro é de grande importância para a região, já que centraliza a passagem de veículos e cargas. Essa obra vai trazer mais desenvolvimento, emprego e renda, além de proporcionar mais conforto para todos que trafegarem na região”, explicou o diretor-presidente do DER, José Eustáquio de Freitas.

Teleconsultas

As teleconsultas são uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), que está implantando o serviço em todo o Espírito Santo. A medida é um passo importante para a redução do tempo de espera por consultas médicas especializadas. O investimento é de R$ 4 milhões no contrato voltado à atenção em saúde mental.

Somente nesta quinta-feira, foram disponibilizados 48 atendimentos em neuropediatria. Já a partir de sexta-feira (06), o serviço continua com o objetivo de ampliar o acesso na atenção à saúde da criança no município.

“A neuropediatria é um desafio não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil todo. No Estado são apenas sete especialistas. O importante é que com a entrada desse serviço remoto no SUS [Sistema Único de Saúde], as crianças que necessitam desse atendimento estarão assistidas”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

O superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, explica, ainda, que os pais que estão esperando por uma consulta de neuropediatria para seus filhos, fiquem atentos e confiram na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência se os cadastros das crianças estão atualizados, principalmente os telefones dos responsáveis.

“Sem essa informação correta, o contato fica prejudicado e esses pacientes podem acabar perdendo a chance da consulta e do tratamento para os seus filhos”, alertou.

Para manter o cadastro atualizado nos serviços do SUS capixaba, o cidadão pode comparecer na Unidade de Saúde referência de sua residência e solicitar a atualização. Outra opção é fazer essa atualização cadastral pelo Portal Integra Saúde. Ao clicar no link https://integra.saude.es.gov.br, o usuário será direcionado ao Gov.br, é só colocar o login e a senha e automaticamente será direcionado a uma outra página. Na coluna, à esquerda, embaixo, clicar em “Meu Perfil” e colocar as informações que estão desatualizadas.

Também estiveram presentes o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges; o deputado estadual Zé Preto; além de populares e lideranças da região.

