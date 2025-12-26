Guarapari reduz gastos com pessoal e reforça compromisso com o equilíbrio fiscal

Os dados oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), consolidados até novembro, mostram a evolução dos gastos com pessoal da Prefeitura de Guarapari ao longo dos últimos anos e evidenciam um movimento de controle e responsabilidade fiscal iniciado pela atual gestão.

Durante a antiga gestão, os percentuais de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal oscilaram, chegando a patamares elevados. Em 2016, o índice era de 56,90%, acima do limite prudencial. Nos anos seguintes houve redução, mas os números voltaram a crescer, alcançando 53,49% em 2023 e 51,43% em 2024, encerrando a gestão ainda em um cenário de atenção fiscal.

Com a posse do prefeito Rodrigo Borges, em 2025, a administração municipal passou a adotar medidas mais rigorosas de controle de gastos, priorizando planejamento, reorganização administrativa e responsabilidade na gestão de pessoal. Já no primeiro ano da nova gestão, o índice caiu para 49,62%, ficando abaixo do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Assumimos a Prefeitura em um cenário de poucos recursos e muitos desafios, mas com a convicção de que era possível organizar a casa e avançar. Temos feito escolhas responsáveis: ao mesmo tempo em que controlamos os gastos com pessoal, seguimos investindo em eventos que movimentam a economia, geram emprego e renda para os trabalhadores e fortalecem o comércio local”, disse o prefeito.

A redução representa não apenas um alívio nas contas públicas, mas também maior capacidade de investimento em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. A atual administração reforça que o equilíbrio fiscal é condição fundamental para garantir sustentabilidade financeira, valorização dos servidores e melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

“Realizamos adequações importantes na alocação de servidores, especialmente em áreas essenciais como a saúde, onde nosso compromisso é garantir atendimento digno, eficiente e humanizado. Cada decisão tem sido pensada para oferecer melhores serviços à população, com responsabilidade fiscal e foco no desenvolvimento de Guarapari.”, afirmou o prefeito.