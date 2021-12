Guarapari registra mais de 290 casos suspeitos de dengue neste ano

Com a chegada do verão, a intensidade das chuvas aumenta. E esse é o cenário ideal para a proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Para evitar o nascimento do mosquito e manter a saúde da sua família em dia, é preciso aumentar os cuidados, principalmente, nessa época do ano e pedir a colaboração de todos. Neste ano, em 11 meses, foram notificados 297 casos suspeitos de dengue, 225 casos suspeitos de chikungunya e 27 casos suspeitos de zika. Em 2020, durante todo o ano, foram notificados 363 casos suspeitos de dengue, 266 de chikungunya e 15 de zika.

Sendo assim, a Prefeitura de Guarapari alerta a população quanto a importância da intensificação das medidas de prevenção e controle dessas doenças em seus domicílios. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Guarapari, cerca de 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências.



O município tem realizado ações em todos os bairros para evitar o surgimento do mosquito, através das equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), mas mesmo com todas as ações, nada será possível sem a ajuda da população no monitoramento de suas residências.



Desde o início da pandemia da Covid-19, observou-se uma diminuição dos registros de casos de dengue, por exemplo. Esta diminuição pode ser consequência de subnotificação que pode ser explicada pelo receio da população em procurar atendimento nas unidades de saúde nesse período.



A Vigilância Epidemiológica orienta que, na presença de sinais e sintomas como febre, dor no corpo, dor nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, coceira, dor de cabeça, enjôo, vômitos, dor atrás dos olhos, dor nas costas e/ou vermelhidão nos olhos, deve-se procurar imediatamente o posto de saúde próximo de casa para realizar o diagnóstico e o tratamento adequado.



Considerando que a dengue pode manifestar sinais e sintomas semelhantes à Covid-19, e que ambas as doenças podem agravar rapidamente, se não forem diagnosticadas e tratadas em tempo oportuno é imprescindível buscar atendimento nos primeiros sintomas.



Para eliminar focos e se proteger do mosquito, a população deve adotar medidas, tais como:

1. Lavar pratos de plantas com escova, água e sabão 1 vez por semana e colocar areia para não acumular água;

2. Lavar internamente os utensílios usados para guardar água (jarras, garrafas, potes, baldes, etc.) com escova e sabão;



3. Embalar as garrafas pet e de vidro vazias para recolhimento;



4. Guardar as garrafas de vidro não descartadas de boca para baixo ou em local coberto;



5. Trocar a água e lavar o vaso de plantas aquáticas por dentro com escova, água e sabão 1 vez por semana;



6. Descartar no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias, tampas de garrafas, etc;



7. Limpar as calhas, removendo tudo que possa impedir a água de escoar (folhas, galhos, etc.);



8. Manter a caixa d’água sempre fechada com tampa adequada;



9. Colocar o lixo em sacos plásticos, manter a lixeira bem fechada e fora do alcance de animais até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana;



10. Não jogar lixo em terrenos baldios;



11. Não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje;



12. Manter bem tampados tonéis e barris de água;



13. Guardar pneus velhos em local coberto ou entregá-los ao serviço de limpeza urbana;



14. Utilizar telas nas portas e janelas, mosquiteiros e repelentes para se proteger.