Guarapari registra praias lotadas e 100% de ocupação hoteleira no feriado da Páscoa

today21 de abril de 2025 remove_red_eye137

Durante o feriado da Páscoa de 2025, Guarapari viveu mais um momento de alegria, com praias lotadas, clima de verão e ocupação hoteleira atingindo 100%. Turistas de várias regiões do Brasil aproveitaram a programação especial promovida pela Prefeitura, que pela primeira vez contou com shows e eventos culturais todos os dias.

O prefeito Rodrigo Borges comemorou o sucesso da temporada. “É uma alegria ver o nosso povo tão animado, recebendo turistas com essa energia boa. Guarapari está parecendo o verão o ano inteiro, e isso é fruto de um trabalho que valoriza a cultura, o entretenimento e o turismo local”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Turismo realizou uma pesquisa direta com mais de 50 hotéis e pousadas da cidade, e a maioria registrou as reservas de páscoa com 100% de ocupação.

A Prefeitura também anunciou que a agenda de eventos segue firme nos próximos meses. Já estão confirmadas novas atrações para o outono e o inverno, e o prefeito adiantou uma das novidades mais aguardadas. “Podemos confirmar que no Festival de Inverno deste ano teremos o show do Biquini Cavadão, que com certeza vai agitar a cidade mais uma vez”.

Com esse calendário ativo e a estrutura reforçada, Guarapari se consolida como destino turístico durante todo o ano, não apenas no verão.