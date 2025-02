Guarapari retoma atividades do Programa Saúde do Idoso com mais de 300 inscritos

today17 de fevereiro de 2025 remove_red_eye56

Foi com entusiasmo que o Programa Saúde do Idoso teve seu retorno oficial nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, no Complexo Esportivo ‘Maurice Santos’, em Guarapari. Com mais de 300 idosos presentes, o evento de abertura marcou o início das atividades esportivas, que são promovidas pela Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), Secretaria de Educação (Semed) e Secretaria de Esportes e Lazer (Semesp).

O programa oferece uma série de atividades voltadas ao bem-estar e à saúde da população idosa, com foco em exercícios que promovem a mobilidade, a flexibilidade e a qualidade de vida. As aulas acontecem no Complexo Esportivo, nas segundas e quartas-feiras, com três horários disponíveis: 7h30, 8h30 e 9h30. Entre as atividades realizadas, estão alongamento, pilates, exercícios para a coluna e circuitos variados, garantindo que cada dia tenha uma proposta diferente para os participantes.

Rudimar Freitas, professor do programa, expressou sua gratidão pela decisão do prefeito de autorizar o retorno das aulas antes do carnaval. “Agradecemos muito ao prefeito por autorizar o retorno das aulas antes do carnaval. Este é um momento importante para a nossa cidade e para todos os idosos que participam do programa”, afirmou.

Além das atividades no Complexo Esportivo, toda sexta-feira é dia de hidroginástica na Prainha de São Pedro, proporcionando mais uma opção para os idosos se manterem ativos e saudáveis.

“Este programa é fundamental para a promoção da saúde e do bem-estar dos nossos idosos. A prática regular de atividades físicas melhora a qualidade de vida, reduz o risco de doenças crônicas e ajuda na manutenção da autonomia e independência dos participantes. Além disso, proporciona momentos de socialização e lazer, fatores essenciais para o fortalecimento da saúde mental e emocional. Ouvimos históricas de participantes que se sentem muito bem no Programa, e foi muito importante esse retorno antes do carnaval”, completa a secretária de saúde, Larissa Santório.

As atividades são totalmente gratuitas e ainda há vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever diretamente no Complexo Esportivo, nas segundas e quartas-feiras, nos horários em que as aulas acontecem. O Programa Saúde do Idoso é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam melhorar sua qualidade de vida, mantendo-se ativos e socializando com outros participantes.

Serviço

Onde: Complexo Esportivo ‘Maurice Santos’ de Guarapari

Quando: segundas e quartas-feiras (7h30, 8h30, 9h30) e hidroginástica às sextas-feiras às 8h

Inscrições: no próprio Complexo Esportivo, nos dias e horários das atividades