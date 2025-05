Guarapari se destaca em geração de empregos e atração de novos investimentos

today5 de maio de 2025 remove_red_eye105

Guarapari se destaca como um dos principais polos de crescimento do Espírito Santo, figurando entre os 20 municípios capixabas que mais geram empregos e atraem investimentos. Segundo um levantamento recente realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) — com validação do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e divulgação feita pelo jornal A Tribuna — o município ocupa a 8ª posição no ranking geral. Esse desempenho reforça o papel de Guarapari como uma importante referência em desenvolvimento econômico no estado.

De acordo com o levantamento, Guarapari vem se destacando ao lado de municípios já consolidados como Serra, Vila Velha e Linhares, registrando um saldo positivo na geração de empregos formais. Esse avanço é impulsionado especialmente pelo crescimento dos setores de serviços, turismo, comércio e pela instalação de novos empreendimentos na cidade. Atualmente, Guarapari ocupa a 12ª colocação no ranking estadual de saldo de empregos com carteira assinada, com a criação de 139 novas vagas.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, celebrou o resultado e destacou o compromisso da gestão em criar um ambiente favorável aos negócios e a geração de emprego e renda.

“Estamos trabalhando para atrair empresas, fortalecer o turismo, fomentar o empreendedorismo local e melhorar a qualificação profissional. Os frutos estão começando a aparecer com mais empregos para a população e investimentos que geram renda e desenvolvimento”, afirmou.

Guarapari também vem apostando em melhorias significativas na infraestrutura urbana, na mobilidade e no fortalecimento do turismo. Esses investimentos têm sido fundamentais para impulsionar a economia local, além de tornar o município um destino cada vez mais atrativo tanto para investidores quanto para quem busca qualidade de vida.

Os bons resultados de Guarapari são impulsionados, principalmente, pelos setores da construção civil, comércio, serviços, turismo, gastronomia e pelo crescimento do número de microempreendedores individuais (MEIs). Essa combinação de fatores tem fortalecido a economia local, posicionando o município na 5ª colocação no ranking geral de investimentos no Espírito Santo.

Segundo projeções do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Espírito Santo deverá receber bilhões em investimentos até 2028, e Guarapari desponta como um dos destinos mais promissores. Com sua localização privilegiada, atrativos naturais e um cenário favorável ao desenvolvimento sustentável, a cidade tem despertado o interesse de grandes investidores. O município continua trilhando um caminho de progresso, pautado na responsabilidade e em uma visão voltada para o futuro.

“Temos trabalhado para incentivar novos negócios, melhorar a infraestrutura e fortalecer o turismo e o comércio local. Os resultados já começam a aparecer: mais vagas de trabalho, mais renda para as famílias e mais desenvolvimento para nossa cidade. Seguiremos firmes, com responsabilidade e planejamento, para que Guarapari continue sendo uma cidade de oportunidades e qualidade de vida para todos”, concluiu o prefeito.