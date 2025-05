Guarapari se prepara para o 2º São João Gastronômico de Meaípe

Entre os dias 6 e 8 de junho, o tradicional balneário de Meaípe, em Guarapari, será palco da 2ª edição do São João Gastronômico, uma grande celebração da cultura popular com muita música, gastronomia e entretenimento para toda a família. O evento promete repetir o sucesso do ano passado, que reuniu mais de 10 mil pessoas, e já busca espaço no calendário oficial do município.

A festa começa na sexta-feira (06) e segue até o domingo (08) com decoração temática de São João, shows de forró pé de serra, sertanejo, pagode e músicas típicas, além de quadrilha animada, missa campal em honra a São João, e até corrida de rua.

Com um ambiente familiar e estrutura reforçada, o evento terá 40 estandes oferecendo comidas típicas juninas, como pamonha, churrasquinho, doces caseiros (como cuscuz e cocadas), além de lanchonetes, açaí, produtos da agroindústria e, claro, a gastronomia tradicional de Meaípe, com destaque para a autêntica moqueca capixaba e o trabalho das tradicionais rendeiras da região.

Segundo o organizador do evento, Wagner Bourguignon, o São João Gastronômico já nasce com a força da tradição local. “O público pode esperar uma festa muito organizada, com atrações para todas as idades, comida boa e um ambiente familiar. A edição do ano passado superou nossas expectativas, e agora trabalhamos para que o evento entre oficialmente no calendário cultural da cidade”.

O secretário municipal de Turismo, Fernando Otávio, reforça a importância da iniciativa para a cidade. “Eventos como o São João Gastronômico reforçam o potencial turístico de Guarapari também fora da alta temporada. Além de valorizar a cultura e a gastronomia local, movimentam a economia, fortalecem o comércio e criam novas oportunidades para os empreendedores da cidade. Meaípe já é um ícone do nosso turismo, e agora também se consolida como um destino de grandes eventos culturais”.

Serviço

2º São João Gastronômico de Meaípe

Local: Meaípe, Guarapari

Data: 6, 7 e 8 de junho

Horários: sexta e sábado das 18h às 00h

Domingo: das 12h às 20h

Evento gratuito