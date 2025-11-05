Guarapari sedia a maior feira de agronegócios da região: ExpoAgro Guarapari 2025

Guarapari vai se tornar o ponto de encontro do agronegócio capixaba entre os dias 12 e 14 de novembro, com a realização da ExpoAgro Guarapari 2025, no SESC Guarapari. O evento acontece em conjunto com o Congresso Nacional de Serviços de Inspeção Municipal (CONASIM) e promete movimentar produtores, empresários, técnicos e gestores públicos de todo o país.

Com entrada gratuita, a feira é uma oportunidade para conectar profissionais do campo, impulsionar negócios e fortalecer o setor agropecuário. As inscrições já estão abertas pelo site aderes.es.gov.br/expo-agro

O CONASIM 2025 é uma realização com o apoio da Prefeitura de Guarapari e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAG), em parceria com importantes instituições estaduais e federais, como o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), o SEBRAE, o SENAR, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), a Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG), a CESAN, entre outras.

O evento vai debater a política de descentralização da inspeção municipal, promovendo integração entre municípios, estados e União, além de fortalecer o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

A programação contará com painéis técnicos, oficinas práticas, feira de produtos locais com inspeção municipal e discussões sobre temas estratégicos, como:

– Descentralização da inspeção de produtos de origem animal;

– Fortalecimento da economia local por meio da inspeção municipal;

– Implantação e gestão dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM);

– Fiscalização e processos administrativos;

– Consórcios públicos como estratégia de regionalização.

Além dos debates e oficinas, haverá um roteiro de turismo técnico, com visitas a agroindústrias e experiências locais — voltado a gestores e técnicos de municípios que estão implantando ou estruturando seus SIMs.

Para o prefeito Rodrigo Borges, sediar a ExpoAgro é um marco importante para Guarapari. “O agronegócio tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade e do Estado. Receber um evento desse porte reforça o compromisso de Guarapari com o fortalecimento da agricultura, da produção local e da inovação no campo”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Agricultura, Gabriel Mattar, também celebra a realização do evento. “A ExpoAgro é uma oportunidade para valorizar nossos produtores, ampliar conexões e trazer conhecimento técnico. Estamos construindo uma agricultura cada vez mais moderna e sustentável”, afirmou.

Com grandes parcerias e uma programação repleta de conteúdo, a ExpoAgro Guarapari 2025 promete consolidar o município como referência no agronegócio capixaba.