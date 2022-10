GUARAPARI | Segue em fase final a obra de construção da Escola de Porto Grande

today7 de outubro de 2022 remove_red_eye30

A Prefeitura de Guarapari, em parceria com a Samarco, está seguindo com a fase final da obra de construção da nova sede da Escola de Porto Grande. A obra faz parte do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) firmado entre a empresa e o município.

A escola terá capacidade para atender 120 alunos com turmas da Educação Infantil e dos anos Iniciais do Ensino Fundamental. A nova unidade irá atender aos moradores da comunidade local e bairros vizinhos.

“Trata-se de uma obra de grande qualidade, com ambientes pedagógicos contemporâneos e inclusivos. A nova sede da EMPEF Emília Ana de Lyrio representa um ganho significativo para a comunidade escolar da região, que contará com uma escola ainda mais preparada e com maior capacidade de vagas para atendimento aos alunos e para o desenvolvimento do trabalho pelos professores”, afirmou a secretária de educação, Tamili Mardegan.

De acordo com a analista de Relações Institucionais da Samarco, Lídia Praça, em breve, será entregue a creche de Porto Grande para a comunidade, que será mais um espaço que irá contribuir para a educação infantil do município. “Este é mais um compromisso da Samarco com os territórios que nos recebem. A obra atende a uma condicionante da empresa ”, finalizou.