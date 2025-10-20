Guarapari será palco do Jesus Vida Verão no próximo sábado (25)

A Praia do Morro será palco, no próximo fim de semana, do Jesus Vida Verão Guarapari, uma edição especial do maior evento gospel de praia do país, que acontecerá no sábado, dia 25 de outubro, a partir da 18h30.

A programação promete emocionar o público com grandes nomes da música cristã: Grupo Voz da Verdade, Diante do Trono — com a presença confirmada de Ana Paula Valadão — e a dupla André e Felipe, em uma noite marcada por fé, adoração e louvor.

O prefeito Rodrigo Borges celebrou a conquista e destacou a importância do evento para a cidade. “Guarapari está vivendo um novo tempo. Receber o Jesus Vida Verão é motivo de orgulho para todos nós. Será um momento de fé, celebração e também de fortalecimento do turismo, atraindo milhares de pessoas para prestigiar esse grande evento em nossa cidade”, afirmou.

O pastor Evaldo Santos, responsável pelo JVV em Vila Velha, também confirmou a parceria com a Prefeitura. “É uma alegria trazer, no dia 25 de outubro, o Jesus Vida Verão Guarapari, nas areias da Praia do Morro, para abençoar esta cidade, seus moradores e visitantes”, declarou.

Criado em 1992 pela Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, o Jesus Vida Verão é um evento já consolidado no Espírito Santo, realizado anualmente, em janeiro, na Praia da Costa, em Vila Velha. Com o propósito de promover momentos de lazer, evangelismo e louvor, o projeto reúne multidões e já percorreu cidades como Vitória, Linhares e Cariacica. Agora, em 2025, é a vez de Guarapari receber essa grande festa da fé.