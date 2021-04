GUARAPARI | Serviços Assistenciais de atendimento à mulher vítima de violência estão em funcionamento mesmo na pandemia

O isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 trouxe à tona, de forma potencializada, alguns indicadores preocupantes sobre a violência doméstica e a violência familiar contra a mulher. Diante disso, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) orienta as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar a buscar apoio, e os serviços oferecidos a elas. Guarapari possui o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Apoio à Mulher “De todas as Marias”.

Os serviços são referências para os casos de violência contra a mulher, funcionando tanto como local de denúncia, como local de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento dessas mulheres, de segunda a sexta-feira, de 08 às 17h.

O Creas oferece serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.), dentre os quais está a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Já o Centro de Apoio à Mulher “De todas as Marias”, que funciona em anexo à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) é um espaço de suporte e direcionamento para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Endereço: Rua Santo Antônio, nº 141 – Muquiçaba – Guarapari/ES.

Telefone: (27) 3361-1353

Centro de Apoio a Mulher “De todas as Marias”,

Endereço: Rua Santo Antônio, nº 243 – Muquiçaba – Guarapari/ES.

Telefone: (27) 3261- 5680