Guarapari terá curso de capacitação para moradores em situação de rua

Pela primeira vez em Guarapari, moradores em situação de rua terão a oportunidade de participar de um curso de capacitação profissional voltado para uma atividade que está em crescimento no setor agropecuário: a extração do látex da seringueira. A iniciativa, que acontecerá entre os dias 4 e 8 de agosto, será realizada pelo Incaper em parceria com o Senar, a Cooperativa Hevea Cop e o Centro Pop, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac).

O curso é tradicionalmente aplicado pelo Incaper em diversas regiões do Espírito Santo, mas será a primeira vez que a capacitação será voltada especificamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Guarapari, 15 pessoas já se inscreveram para participar da formação, que terá duração de uma semana, com aulas práticas e teóricas durante todo o dia.

A capacitação pode ser o primeiro passo para uma mudança significativa de vida para os participantes. Os alunos que se destacarem no curso serão encaminhados pela Cooperativa Hevea Cop para fazendas produtoras, onde vão morar e trabalhar, com contrato formalizado. Cada seringueiro passa a ser responsável por até 3.500 pés de seringueira, em uma atividade que pode render salários entre R$ 1.800 e R$ 4.000, dependendo do desempenho individual. Os trabalhadores recebem 40% de tudo o que produzem e o ciclo produtivo da seringueira dura, em média, de oito a nove meses.

“Guarapari tem a maior plantação de seringueiras do Espírito Santo e também do Brasil. Por isso, a cidade foi escolhida para receber esse projeto inédito voltado para moradores em situação de rua. O curso, além de formar profissionais, é uma porta de entrada para o setor agropecuário e da agricultura, que está em expansão em todo o mundo”, destacou Moisés Marré, coordenador do Incaper em Guarapari.

A agente de extensão em desenvolvimento rural do Incaper, Hanny Pereira, explica que a qualificação busca valorizar uma atividade sustentável e que demanda mão de obra especializada. “É um trabalho que exige técnica, disciplina e responsabilidade. Estamos confiantes no potencial dos participantes”, afirmou.

O Centro Pop, responsável pelo acompanhamento e apoio aos participantes, também terá papel fundamental no processo, providenciando a regularização dos documentos pessoais dos inscritos — um dos principais entraves enfrentados por essa população. Durante o curso, os alunos continuarão sendo assistidos pela unidade, que oferece alimentação (cinco refeições diárias), suporte psicológico, social e acompanhamento nutricional.

“Essa é uma oportunidade concreta de reinserção social, por meio do trabalho. A adesão dos usuários ao curso mostra que, quando há acesso e acolhimento, há também perspectiva de mudança”, avalia a psicóloga do Centro Pop, Priscila Suppes.

O curso será ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com o Incaper. A coordenação da ação é da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac), que, por meio do Centro Pop, segue promovendo políticas públicas de superação da vulnerabilidade social. A ação faz parte do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela Prefeitura de Guarapari junto com o Ministério Público