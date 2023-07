GUARAPARI | Tradicional Arraiá da Rabichola anima praça dos Golfinhos na Praia do Morro

Acontece no próximo sábado (08) o tradicional Arraiá da Rabichola, na Rua Aristides Caramuru, na rotatória dos Golfinhos, entrada da Praia do Morro. Barraquinhas serão montadas no local para a comercialização de comidas típicas, bebidas e drinks.

A festa tem início às 19h com a apresentação do cantor Junior Mendonça, em seguida a tradicional quadrilha com os jovens da comunidade. Encerra o Arraiá a dupla Anderson e Bruno acompanhados de sua banda completa.

A animada quadrilha acontece há 50 anos na comunidade e tudo começou com o Arraiá do Chico Bento na década de 70, com o passar dos anos os organizadores foram mudando, mas a tradição sendo mantida. Atualmente as amigas Elaine Barbosa e Fabiana Gomes se empenham para a realização da festa.

“Depois que acabaram com a festa popular de São Pedro, nosso Arraiá virou a principal atração de lazer na Praia do Morro e Muquiçaba, esperamos que seja uma excelente festa, para isso contamos com a participação de todos”, afirmou Elaine.