Guarapari transforma resíduos da tilápia em alimentos e fortalece economia local

today22 de abril de 2026 remove_red_eye102

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e do Serviço de Inspeção Municipal, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está promovendo um importante avanço no setor produtivo com a realização de cursos de beneficiamento de pescados voltados ao reaproveitamento de resíduos da tilápia.

A iniciativa tem como objetivo transformar partes que antes eram descartadas em novos produtos alimentares, como linguiça, iscas, kibe, hambúrguer e medalhão, agregando valor ao pescado e ampliando as oportunidades de geração de renda no município.

De acordo com o assessor especial da Secretaria de Agricultura, Fernando Abud, a ação fortalece a cadeia produtiva e incentiva o surgimento de novos negócios.

“A Secretaria de Agricultura tem fomentado a criação de agroindústrias, contribuindo para que produtores e empreendedores ampliem suas atividades e conquistem novas fontes de renda”, destacou.

Um exemplo prático dos resultados da capacitação é o empresário André Ribeiro, sócio-proprietário da Madre Fish Pescados. Ele participou do curso e ressaltou a importância do aprendizado.

“Foi muito importante, porque aprendi a desenvolver novos produtos. Isso abriu uma nova frente de negócio para a empresa. Agora já temos uma linha de produtos inovadores e sentimos, inclusive, a necessidade de ampliar a mão de obra para atender à demanda”, afirmou.

O instrutor do SENAR, Fabiano Giorni, explicou que os treinamentos são voltados para a prática e têm como foco a valorização do produto.

“Por meio do conhecimento técnico, conseguimos transformar resíduos que antes eram descartados em produtos com valor agregado. Isso gera emprego, renda e ainda contribui para a redução do desperdício”, ressaltou.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Guarapari com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento da economia local e o incentivo à inovação no setor agrícola.