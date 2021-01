Guarapari vai iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (21)

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari já definiu como será o funcionamento da vacinação contra a Covid-19 nesta primeira fase. A vacinação será iniciada a partir desta quinta-feira (21), por equipes volantes, ou seja, equipes que irão até os locais de trabalho dos funcionários da saúde e nas instituições de idosos de longa permanência. As vacinas chegam ao município nesta quarta-feira (20).

As equipes irão até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA); hospitais da cidade; Recanto dos Idosos, em Lagoa Funda; Cantinho da Dinda, em Meaípe; Lar do Idoso Feliz, no Ipiranga e Recanto da Vovó, em Reta Grande.



Inicialmente Guarapari irá receber amanhã (20) do Governo do Estado 712 doses da vacina. Esse montante será utilizado para a primeira dose dos idosos acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento da doença. O município segue os protocolos e determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.

Vale lembrar que essas pessoas, a serem vacinadas agora, irão tomar uma segunda dose em quatro semanas. Para isso, o Governo do Estado garantiu a vacina.

À medida que a ampliação do público-alvo acontecer, Guarapari criará pontos específicos para atender a população. O município estuda a possibilidade de criação do Drive-Thru, caso seja disponibilizado maior quantitativo. Em relação ao agendamento online, a cidade também já está providenciando esta ferramenta tecnológica para que a população possa contar com mais esse serviço, facilitando a logística da campanha.