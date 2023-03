GUARAPARI | Vereador Rodrigo Borges visita escola e detecta problemas

Sempre cumprindo com seu papel de vereador e preocupado com a volta às aulas, Rodrigo Borges visitou a Escola Rosa Simões, no bairro Jabaraí, e identificou alguns problemas naquela instituição de ensino que atende 660 alunos, dentre eles estão a quadra e salas de aula com vazamento, calor intenso, grade e vidraças quebradas, portão em péssimo estado, pintura e rampa sem manutenção.

De acordo com o parlamentar: “o maior orçamento é o da educação, a gente pode fazer muito melhor do que está aqui. Estou fazendo um levantamento com relatório fotográfico e encaminhando ao prefeito para ciência e empenho nas soluções dos problemas. Precisamos consertar isso, prefeito! ”

Rodrigo Borges sempre atuante

Rodrigo Borges tem sido um dos mais atuantes da cidade, sempre exercendo suas obrigações como vereador: criando e aprovando leis, além de fiscalizar as atividades do Poder Executivo e de cobrar melhorias para o município.

Confira as fotos da situação da escola: