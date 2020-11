GUARAPARI | Vereador Wendel Lima tem contas de 2018 aprovadas pelo Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Espírito Santo publicou no último dia 27, em suas redes, que a corte julgou regulares as contas da Câmara Municipal de Guarapari do ano de 2018, sob a responsabilidade do ex-presidente do poder legislativo, o vereador Wendel Sant’Ana Lima (PTB). Com o julgamento favorável, as contas foram aprovadas com ressalva.

Contas julgadas regulares

A corte de contas, após análise, verificou que todos os atos do ano 2018 foram realizados sem dano ao erário público e de maneira responsável.

Aprovadas com ressalva

Em 2018 a Câmara deu revisão salarial aos servidores por ato independente, conforme lei municipal que foi revogado em 2019. A partir de agora a Casa de Leis deve acompanhar o poder executivo.

“Ter as contas da Câmara Municipal aprovadas no período em que estive à frente da Casa de Leis, só confirma a gestão comprometida que fizemos com responsabilidade fiscal e investimentos certos em tecnologias para os devidos avanços nas informações e transparências. Tudo isso me traz a certeza de ter honrado o voto de confiança que o povo de Guarapari me deu”, afirmou Wendel.

Fonte ES em Foco